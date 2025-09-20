Kallas: ‘non mostrare debolezza con la Russia’

Kaja Kallas

“E’ chiaro che la Russia stia mettendo alla prova fin dove può spingersi. Abbiamo avuto discussioni molto intense sulla situazione internazionale e, in particolare, sulle azioni della Russia. E naturalmente il nostro appello è rivolto anche ai Paesi che hanno rapporti più stretti con la Russia, affinché la sollecitino davvero a fermarsi.

Dal canto nostro, riteniamo che non si debba mostrare alcuna debolezza, perché la debolezza è qualcosa che incoraggia la Russia a fare di più. E la Russia è sempre più pericolosa non solo per l’Ucraina, ma anche per tutti i Paesi che la circondano.

Per questo la nostra risposta è aumentare la pressione, affinché anche la Russia desideri la pace e accetti di sedersi al tavolo dei negoziati per discutere e contenere le proprie azioni”.
Così l’Alto Rappresentante della Politica Estera dell’Unione Europea Kaja Kallas, durante una conferenza stampa a Brasilia. Courtesy: Ebs Fonte: Agenzia Vista

