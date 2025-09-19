Zelensky: ‘Ucraina pronta ad esportare armi’

Zelensky

L’Ucraina apre alle esportazioni controllate di armi. Lo ha annunciato Zelensky

Il presidente ha dichiarato l’avvio delle esportazioni controllate di armi ucraine per garantire il finanziamento e la produzione su larga scala dei necessari asset difensivi. Tra due settimane saranno presentate tre piattaforme di esportazione: per la cooperazione con gli Stati Uniti, con i partner europei e con altri paesi che hanno realmente sostenuto l’Ucraina.

Le esportazioni controllate aiuteranno ad espandere la produzione di droni e di altre attrezzature moderne di cui il paese ha un surplus. Allo stesso tempo, sono in vigore rigidi controlli sulle esportazioni — per evitare che le tecnologie finiscano nelle mani dei russi e dei loro partner, ha assicurato il garante.
https://t.me/ukraine_watch/48018

