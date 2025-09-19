Von der Leyen: “con le sanzioni economia russa ai limiti”

“La nostra analisi economica è chiara: le sanzioni stanno avendo un forte impatto sull’economia russa. Il tasso di interesse è al 17%. L’inflazione è costantemente elevata. L’accesso della Russia ai finanziamenti e alle entrate è in costante diminuzione. E l’economia di guerra surriscaldata della Russia sta raggiungendo i suoi limiti”.

Lo ha detto la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen presentando il 19esimo pacchetto sanzioni. “Ancora più interessante è il fatto che, parlando con i partner che dialogano con la Russia, essi affermano che tra le prime richieste russe vi è l’alleviamento delle sanzioni”.

Von der Leyen: “È ora di chiudere i rubinetti del gas russo”

“È venuta l’ora di chiudere i rubinetti del gas dalla Russia”. Lo ha detto la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen presentando il 19esimo pacchetto di sanzioni. “Le minacce all’Ue stanno crescendo, i droni hanno violato lo spazio aereo di Polonia e Romania: queste non sono le azioni di chi vuole la pace e l’Ue aumenta la pressione”.

