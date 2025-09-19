UE, Conte: “processi decisionali sempre più in mano a gruppi di potere”

“Il piano di riarmo distruggerà la coesione interna dell’Europa. Ora ci dicono ‘dobbiamo armarci e chi non può permetterselo può usare i fondi di coesione”, ma i fondi ci vengono dati per cosa? Per colmare le diseguaglianze non per armarci, noi ci ritroveremo ad arrancare dietro la Germania”.

Lo afferma il leader M5s Giuseppe Conte, nel suo intervento davanti ai giovani dell’evento ’60 under 30 che stanno cambiando il Paese’ organizzato dall’università Link di Roma.

“Berlino pensa di portarci così – prosegue il leader M5S – ad ovviare ad un problema serio che ha tutta l’Ue ed è anche italiano e cioè operare una riconversione industriale. L’Automotive è emarginata, le nostre auto non sono più competitive, dovevamo costruire un piano straordinario di finanziamento per traghettare le filiere più in difficoltà verso il futuro che parla di IA e robotica.

Se c’è una vera distinzione tra democrazia e autocrazie riguarda l’ opinione pubblica ma ora anche nella democrazia i processi decisionali sono sempre di più ad appannaggio di gruppi di potere. Se noi abbracciamo la corsa alle armi ci ritroveremo con delle opinioni pubbliche che si renderanno conto che la prospettiva per voi giovani è il salario sicuro nell’esercito”. (ANSA)