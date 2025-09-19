Francia, uomo con machete vicino a una scuola: ucciso dalla polizia

La polizia francese è intervenuta nei pressi di una scuola a La-Seyne-sur-Mer, in Costa Azzurra, per la presenza di un uomo con un machete in mano

Un residente della zona ha segnalato la presenza di un individuo armato di machete che si trovava nei pressi della struttura. Secondo alcune testimonianze, l’uomo avrebbe minacciato i bambini. Gli agenti gli hanno chiesto, inutilmente, di gettare l’arma a terra. L’uomo si è avvicinato e a questo punto la polizia ha usato i taser e poi ha sparato colpi d’arma da fuoco. L’uomo è poi morto a causa delle ferite.

tgcom24.mediaset.it – foto repertorio