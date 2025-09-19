Donzelli (Fdi): “Ilaria Salis deve potersi esprimere”

ImolaOggi POLITICA, News 2025

Giovanni Donzelli

“Orban è stato eletto dal suo popolo e rappresenta il suo popolo. La Salis porta avanti delle idee molto diverse dalle mie, che io non condivido – perché sono contrario a chi difende le occupazioni delle case – ma in democrazia anche le opinioni molto diverse dalle mie devono avere massima possibilità di potersi esprimere. Poi queste feste ne sono la prova, ci confrontiamo con chiunque”.

Così Giovanni Donzelli, responsabile organizzativo di Fdi, risponde ad una domanda a margine di Fenix sulla decisione di Orban di designare gli “AntiFa” come un’organizzazione terroristica. ANSA

Andare in un Paese straniero ad attaccare chi la pensa diversamente sarebbe “espressione”?

Orban come Trump: ‘Antifa organizzazione terroristica’

Articoli correlati

Ilaria Salis

Tajani: “non credo che Ilaria Salis sia una terrorista”

Ilaria Salis

Ilaria Salis, ispezione nel carcere minorile Beccaria

Ilaria Salis

Ilaria Salis, l’ultima sparata: espropriare Amazon

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *