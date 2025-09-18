Trump designa gli “Antifa” come una delle principali organizzazioni terroristiche

“Il problema è a sinistra”, ha detto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump dopo l’omicidio di Charlie Kirk

Un concetto ripetuto da più parti dalle destre, che hanno insistito sulla violenza di cui la sinistra in genere sarebbe portatrice. Ora il tycoon ha designato “Antifa”, il gruppo antifascista di sinistra radicale, come una delle principali organizzazioni terroristiche.

“Chi li finanzia sia indagato a fondo”

Uno dei primi passi di quella che sembra destinata a diventare l’onda lunga dell’omicidio di Kirk. Lo ha annunciato lo stesso presidente Usa sul suo social Truth, definendo Antifa un “malato e pericoloso disastro dell’estrema sinistra”, raccomandando che “coloro che finanziano Antifa siano indagati a fondo in linea con i più alti standard legali”.

Nel frattempo è diventata un caso la decisione di interrompere lo show del comico statunitense Jimmy Kimmel, dopo aver accusato i repubblicani di voler sfruttare politicamente la morte dell’attivista Maga. Lo spettacolo andava in onda sulle reti di Abc, di proprietà del colosso Disney.

