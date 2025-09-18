Lucca, minuto di silenzio per Charlie Kirk: consigliere Pd si alza e se ne va

ImolaOggiPOLITICA, News 2025

sede Pd

Una seduta consiliare tranquilla, con molte assenze sia tra le file della maggioranza sia tra quelle dell’opposizione. Ad un certo punto Giovanni Ricci, giovane consigliere comunale di Forza Italia-Udc, ha preso la parola e a chiesto un minuto di silenzio in memoria di Charlie Kirk, l’attivista polemista americano ucciso pochi giorni fa con un colpo di fucile mentre si trovava all’università dell’Utah.

La richiesta di Ricci è stata accolta e l’intero emiciclo o quello che ne era rimasto, si è alzato in piedi per osservare i 60 secondi di silenzio. Sui banchi dell’opposizione, su cinque persone presenti, due sono rimaste in silenzio, ma a sedere e, quindi, menefreghisti a prescindere, un altro, Gianni Giannini del Pd, si è, addirittura alzato e se ne è andato.

Senza vergogna purtroppo la Sinistra verniciata di rosso sbiadito. Un brutto passaggio tanto più che Ricci aveva spiegato come l’iniziativa non fosse a senso unico, ma, al contrario, per provare, in qualche modo, ad abbassare i toni di una violenza sempre più attuale.

Aldo Grandiwww.larepubblicadilucca.it

Il commento di Roberto Vannaci

ANCHE A LUCCA LA SINISTRA LIVOROSA E INTOLLERANTE.
Consigliere comunale del PD se ne va durante il minuto di silenzio in memoria di Charlie Kirk. Volevano i nomi degli intolleranti e di chi si schiera dalla parte dei criminali? Eccone un’altra.
https://x.com/RoVannacci/status/1968015935870210124

Articoli correlati

Salvini al ricevimento organizzato a Roma dall'ambasciata cinese

Stretta di mano all’ambasciatore russo, Pd contro Salvini: “vergogna”

consigliere Pd, Claudio Chiarotti

Genova, consigliere Pd alla capogruppo FdI: “Vi abbiamo già appesi una volta”

Charlie Kirk

“Mira impeccabile”, commento agghiacciante sull’omicidio Kirk: medico sospeso

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *