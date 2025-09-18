Lucca, minuto di silenzio per Charlie Kirk: consigliere Pd si alza e se ne va

Una seduta consiliare tranquilla, con molte assenze sia tra le file della maggioranza sia tra quelle dell’opposizione. Ad un certo punto Giovanni Ricci, giovane consigliere comunale di Forza Italia-Udc, ha preso la parola e a chiesto un minuto di silenzio in memoria di Charlie Kirk, l’attivista polemista americano ucciso pochi giorni fa con un colpo di fucile mentre si trovava all’università dell’Utah.

La richiesta di Ricci è stata accolta e l’intero emiciclo o quello che ne era rimasto, si è alzato in piedi per osservare i 60 secondi di silenzio. Sui banchi dell’opposizione, su cinque persone presenti, due sono rimaste in silenzio, ma a sedere e, quindi, menefreghisti a prescindere, un altro, Gianni Giannini del Pd, si è, addirittura alzato e se ne è andato.

Senza vergogna purtroppo la Sinistra verniciata di rosso sbiadito. Un brutto passaggio tanto più che Ricci aveva spiegato come l’iniziativa non fosse a senso unico, ma, al contrario, per provare, in qualche modo, ad abbassare i toni di una violenza sempre più attuale.

Aldo Grandi

Il commento di Roberto Vannaci

ANCHE A LUCCA LA SINISTRA LIVOROSA E INTOLLERANTE.

Consigliere comunale del PD se ne va durante il minuto di silenzio in memoria di Charlie Kirk. Volevano i nomi degli intolleranti e di chi si schiera dalla parte dei criminali? Eccone un’altra.

