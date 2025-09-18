Governo, innalzate misure di sicurezza per Meloni, Tajani e Salvini

Innalzamento delle misure di sicurezza per la premier Giorgia Meloni e e i due vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini. E’ quanto è stato deciso questa mattina al termine di una riunione tecnica in prefettura a Roma.

Dopo l’omicidio di Charlie Kirk il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, alla luce del clima di tensione in Italia e nel contesto internazionale e per le ricorrenti minacce rivolte nei confronti di alcuni esponenti istituzionali, aveva infatti dato l’indicazione ai tecnici del Viminale di verificare ed eventualmente aggiornare, rafforzandoli, i livelli di protezione delle personalità politiche e istituzionali del Paese. ADNKRONOS

Scritta “spara a Giorgia”, indagini per minaccia a Corpo politico

Ancona, sputi e minacce a candidato di centrodestra: “fascista, vi ammazziamo”

Sinistra dell’odio, scritta nel Salernitano: “Uccidiamo Vannacci”