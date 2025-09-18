Governo, innalzate misure di sicurezza per Meloni, Tajani e Salvini

ImolaOggi POLITICA, News 2025

Tajani, Meloni e Salvini

Innalzamento delle misure di sicurezza per la premier Giorgia Meloni e e i due vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini. E’ quanto è stato deciso questa mattina al termine di una riunione tecnica in prefettura a Roma.

Dopo l’omicidio di Charlie Kirk il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, alla luce del clima di tensione in Italia e nel contesto internazionale e per le ricorrenti minacce rivolte nei confronti di alcuni esponenti istituzionali, aveva infatti dato l’indicazione ai tecnici del Viminale di verificare ed eventualmente aggiornare, rafforzandoli, i livelli di protezione delle personalità politiche e istituzionali del Paese. ADNKRONOS

Scritta “spara a Giorgia”, indagini per minaccia a Corpo politico

Ancona, sputi e minacce a candidato di centrodestra: “fascista, vi ammazziamo”

Sinistra dell’odio, scritta nel Salernitano: “Uccidiamo Vannacci”

Genova, consigliere Pd alla capogruppo FdI: “Vi abbiamo già appesi una volta”

Articoli correlati

sede Pd

Lucca, minuto di silenzio per Charlie Kirk: consigliere Pd si alza e se ne va

Salvini al ricevimento organizzato a Roma dall'ambasciata cinese

Stretta di mano all’ambasciatore russo, Pd contro Salvini: “vergogna”

consigliere Pd, Claudio Chiarotti

Genova, consigliere Pd alla capogruppo FdI: “Vi abbiamo già appesi una volta”

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *