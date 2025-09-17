Milano, strappano collana da 600 euro a una turista: arrestati due tunisini

Si guardavano intorno con fare sospetto, studiavano i passanti. Poi, quando hanno individuato la vittima, sono passati all’azione: mentre il complice faceva da palo, il collega portava a termine il colpo. E così, in pochi istanti, dal collo di una turista francese che stava passeggiando in centro con il marito, è sparita una collana d’oro del valore di circa 600 euro.

Il furto e l’arresto

L’intera scena però è stata notata dai poliziotti della squadra antiborseggio della Squadra mobile della questura di Milano che lunedì pomeriggio erano impegnati in un servizio di controllo proprio nei dintorni del Duomo. Gli agenti hanno incrociato i due malintenzionati in corso Vittorio Emanuele e li hanno tenuti d’occhio mentre erano impegnati a osservare i passanti.

Due arresti in centro

I due poi si sono spostati in piazza Fontana e in via Larga e qui si sono avvicinati a una coppia di turisti. Dopo lo strappo, sono stati fermati e arrestati poco distante: avevano ancora tra le mani il gioiello rubato poco prima.

In manette sono finiti due giovani, entrambi tunisini di 19 e 22 anni. Il primo ha precedenti per lesioni personali e meno di un mese fa era già finito nei guai per un’altra rapina impropria. L’altro invece ha una lista di arresti per furti, percosse e risse.

La collana rubata poco prima è tornata nelle mani della sua proprietaria che ha ringraziato gli agenti per l’intervento: il gioiello aveva anche un valore affettivo perché appartenuto alla madre.

www.milanotoday.it