Santeramo, 87enne gettata a terra e scippata: arrestato moldavo

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Alla donna 87enne sarebbe stata strappata, con violenza, la borsa contenente un telefono cellulare, denaro contante ed effetti personali. L’azione aggressiva avrebbe anche causato la caduta sull’asfalto dell’anziana. L’episodio è accaduto a Santeramo in Colle, lo scorso 4 maggio: la vittima ha anche battuto violentemente il capo per terra, tanto da dover ricorrere alle cure mediche. Un 30enne è stato arrestato, un altro giovane è stato deferito.

Le indagini

I carabinieri hanno avviato subito le indagini. I militari, coordinati dalla Compagnia di Altamura, hanno arrestato un cittadino moldavo di 30 anni e deferito in stato di libertà un coetaneo di origine rumena. Secondo la tesi accusatoria formulata dagli inquirenti, i due sarebbero stati identificati grazie all’acquisizione e all’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona, oltre che dalla testimonianza di alcuni cittadini.

Recuperata la refurtiva

La refurtiva è stata recuperata grazie alla collaborazione degli indagati. All’esito dell’udienza di convalida, per l’uomo arrestato, è stata disposta la custodia cautelare in carcere.
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