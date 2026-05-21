Santeramo, 87enne gettata a terra e scippata: arrestato moldavo

Alla donna 87enne sarebbe stata strappata, con violenza, la borsa contenente un telefono cellulare, denaro contante ed effetti personali. L’azione aggressiva avrebbe anche causato la caduta sull’asfalto dell’anziana. L’episodio è accaduto a Santeramo in Colle, lo scorso 4 maggio: la vittima ha anche battuto violentemente il capo per terra, tanto da dover ricorrere alle cure mediche. Un 30enne è stato arrestato, un altro giovane è stato deferito.

Le indagini

I carabinieri hanno avviato subito le indagini. I militari, coordinati dalla Compagnia di Altamura, hanno arrestato un cittadino moldavo di 30 anni e deferito in stato di libertà un coetaneo di origine rumena. Secondo la tesi accusatoria formulata dagli inquirenti, i due sarebbero stati identificati grazie all’acquisizione e all’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona, oltre che dalla testimonianza di alcuni cittadini.

Recuperata la refurtiva

La refurtiva è stata recuperata grazie alla collaborazione degli indagati. All’esito dell’udienza di convalida, per l’uomo arrestato, è stata disposta la custodia cautelare in carcere.

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