Metsola di nuovo in visita a Kiev

BRUXELLES, 17 SET – La Presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, è arrivata questa mattina a Kiev. Lo fa sapere l’ufficio di presidenza dell’Eurocamera. Metsola incontrerà il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, e il presidente della Verkhovna Rada, Ruslan Stefanchuk.

Nella sua visita la presidente intende ribadire il sostegno dell’Ue all’Ucraina, l’impegno dell’Eurocamera per una pace giusta, sanzioni forti e cooperazione parlamentare per l’adesione all’Ue. Metsola annuncerà inoltre l’apertura della rappresentanza del Parlamento europeo a Kiev. (ANSA)

La presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen afferma su X di aver avuto “una buona telefonata” con Donald Trump per unire “gli sforzi per per aumentare la pressione economica” sulla Russia “attraverso nuove misure”. (ANSA-AFP)

