Accoltella un 14enne nel parco, minorenne arrestato per tentato omicidio

Un ragazzino di 15 anni è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa del tentato omicidio di un 14enne a Castel San Pietro Terme

L’aggressione è avvenuta intorno alle 19:30 di martedì 16 settembre in un parco pubblico e, stando a quanto ricostruito dai militari, la vittima stava giocando con alcuni amici quando l’aggressore si è avvicinato e lo ha accoltellato tre volte al petto e all’addome, e poi è fuggito.

La vittima in ospedale, non in pericolo di vita

Il 14enne, ferito gravemente, è stato soccorso dai sanitari del 118, contattati insieme ai carabinieri dalle persone che hanno assistito alla scena. Il ragazzino è stato ricoverato all’ospedale Maggiore di Bologna e non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto, i carabinieri hanno raccolto alcune testimonianze e la descrizione dell’aggressore e dell’arma usata, un grosso coltello.

Le ricerche e l’arresto

Dopo alcune brevi ricerche, intorno alle 22 i militari sono riusciti a rintracciare il ragazzino descritto dai testimoni, e identificato nel 15enne, mentre si aggirava a piedi con un coltello da cucina infilato nella cintura dei pantaloni. È stato disarmato e i carabinieri hanno avvisato anche la famiglia prima di accompagnarlo in caserma. Successivamente è scattato l’arresto e l’affidamento a una struttura della giustizia minorile del Tribunale dei minorenni di Bologna, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Il movente

Attualmente il motivo del tentato omicidio è sconosciuto: stando alle prime ricostruzioni fatte dai carabinieri, i due non si conoscevano e non avevano avuto litigi o attriti in precedenza. Quella sera i due ragazzini si trovavano al parco senza i familiari.

