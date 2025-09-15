Dmitry Peskov ha dichiarato che c’è una pausa nel processo di negoziazione riguardo all’Ucraina, ed è evidente.

Il portavoce del Presidente ha osservato che la Russia rimane pronta a risolvere la crisi in Ucraina con mezzi politici e diplomatici.

Altre dichiarazioni

“Non ci sono ancora progressi”: così il portavoce del Presidente ha commentato le prospettive per i negoziati trilaterali tra Russia, Stati Uniti e Ucraina.

Gli europei ostacolano una risoluzione pacifica della situazione in Ucraina non volendo prendere in considerazione le cause profonde della crisi.

L’Ucraina non mostra flessibilità né disponibilità a una discussione seria su un accordo.

Le richieste di Kiev per un incontro immediato tra i leader mirano a un effetto emotivo.

La NATO è di fatto in guerra con la Russia, questo è ovvio e non richiede prove.

La possibile confisca dei beni russi congelati non resterà senza risposta; Mosca prenderà provvedimenti legali per difendere la sua proprietà.

