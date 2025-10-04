“Bella ciao”, murales inneggia all’omicidio di Kirk

GENOVA – Un murales inneggiante all’omicidio di Charlie Kirk è comparso in un circolo Arci alla Spezia. Lo denuncia il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Gianmarco Medusei definendolo “un fatto gravissimo, che supera ogni limite. Questa non è opinione, è istigazione alla violenza”. Nel murales sono raffigurate scritte antifasciste su proiettili simili a quelle incise dal killer dell’attivista conservatore.

“C’è un clima d’odio pericoloso ed è necessaria una condanna unanime – dichiara Medusei -. Si legittima l’odio ideologico e si normalizza la violenza come forma di lotta. È un segnale inquietante di degrado morale e culturale. Non può esserci ambiguità. Chi giustifica, minimizza o tace è complice. La democrazia si fonda sul confronto, non sulla minaccia”.

“Il messaggio più importante va rivolto ai giovani: odiare non è pensare. Uccidere non è lottare – aggiunge l’esponente di Fratelli d’Italia -. Le idee si combattono con altre idee, non con la violenza. È necessaria una ferma condanna da parte di tutti. C’è un clima di odio inaccettabile e pericoloso. Va fatta una seria riflessione a partire dalle scuole. Mi auguro che questo graffito venga al più presto rimosso visto, inoltre, che è uno spazio pubblico”. (ANSA).