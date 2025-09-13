Su auto rubata forzano posto di blocco e investono un poliziotto

Un agente della polizia stradale di Vicenza è stato investito da un automobilista a un posto di blocco. L’incidente è accaduto nella serata di venerdì a Grisignano di Zocco (Vicenza), a ridosso dell’area di servizio Tesina lungo l’A4. Il poliziotto ha riportato un trauma cranico ed è stato trasportato in codice giallo al San Bortolo di Vicenza. Ancora da capire la dinamica di quanto accaduto. Pare che l’auto fosse rubata e utilizzata per una rapina nel Milanese.

“Il poliziotto, soccorso dal Suem 118, ha riportato traumi e fratture ed è ricoverato all’ospedale di Vicenza. L’auto, dai primi accertamenti, sarebbe risultata rubata e probabilmente utilizzata per una rapina nel Milanese”, fa infatti sapere il presidente del Veneto Luca Zaia.

“Desidero esprimere – dichiara Zaia – la mia più sincera vicinanza al poliziotto ferito e alla sua famiglia, insieme a un sentito ringraziamento alla Polizia stradale per la professionalità e il coraggio con cui ogni giorno presidia le nostre strade. Episodi come questo testimoniano quanto sia difficile e rischioso il lavoro delle donne e degli uomini in divisa, ai quali va il nostro pieno sostegno e la nostra riconoscenza. Seguirò personalmente l’evoluzione delle condizioni dell’agente, con l’auspicio di un pronto recupero”.

“Allo stesso tempo – prosegue Zaia – non posso che condannare con fermezza chi, di fronte all’alt delle forze dell’ordine, sceglie la fuga e non esita a mettere in pericolo la vita degli operatori di polizia. Confido che la giustizia possa intervenire rapidamente e con la massima severità nei confronti di questi delinquenti alla guida dell’auto pirata”.
