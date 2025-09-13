Parlamento UE, negato minuto di silenzio per Charlie Kirk tra gli appalusi della sinistra

“Oggi il Parlamento Europeo ha negato un minuto di silenzio per Charlie Kirk, brutalmente assassinato ieri. La presidente ha respinto la richiesta, tra gli applausi della sinistra, un gesto indegno per un luogo simbolo di democrazia. L’ideologia prevale anche sulla morte.”
Lo scrive su X Roberto Vannacci, pubblicando un titolo del Messaggero che riporta come il parlamento UE avesse invece rispettato il minuto di silenzio per la morte del pericoloso rapinatore George Floyd, ucciso dalla polizia.
— Roberto Vannacci (@RoVannacci) September 11, 2025