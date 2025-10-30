Metsola: “legame transatlantico assicura pace e prosperità”

BRUXELLES – “America First non può diventare America sola. Serve rafforzare il legame transatlantico per avere pace, sicurezza e prosperità. Ci sono grandi potenzialità per tutte e due le parti. L’Europa è aperta per fare passi avanti sull’economia: dobbiamo fare di più per semplificare ma siamo sulla buona direzione”.

Lo ha detto la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, nel suo discorso alla Georgetown University. “Sulle grandi questioni siamo sullo stesso fronte: siamo per la democrazia. Sia l’Ue, sia gli Usa – ha aggiunto – capiscono il valore della pace grazie alla nostra storia comune, i nostri sacrifici comuni”. ANSA