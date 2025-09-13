Operatori Croce Rossa aggrediti e minacciati con pistola: denunciato libico

Un cittadino libico, già noto alle forze dell’ordine, ha aggredito e minacciato con una pistola due operatori della Croce Rossa

CIVITANOVA MARCHE, 13 SET – L’episodio è accaduto ad inizio agosto a Civitanova Marche (Ancona) e ora i Carabinieri della Stazione di Porto Potenza Picena hanno denunciato, in stato di libertà, un 45enne, di origini libiche, senza fissa dimora e già noto alle Forze dell’Ordine, ritenuto responsabile di minaccia e porto abusivo d’armi.

Quel giorno, un’ambulanza della Cri, con due operatori a bordo, alle prime luci dell’alba, era intervenuta nel parcheggio antistante un esercizio pubblico a Civitanova Marche per soccorrere un tunisino di 43 anni, residente in provincia, in overdose da sostanze stupefacenti.

Nel pieno delle operazioni di soccorso, è giunto il 45enne, poi denunciato, che, impugnando una pistola e in preda a un atteggiamento esagitato e violento, ha aggredito verbalmente e minacciato i due operatori pretendendo di salire sull’ambulanza al suo amico soccorso.

I due operatori, non senza difficoltà, sono riusciti a calmare l’esagitato che, poco dopo, si è allontanato facendo perdere le proprie tracce. Le indagini dei militari, grazie all’analisi di immagini di videosorveglianza pubbliche e private, a diverse testimonianze raccolte e alla denuncia sporta da una delle vittime, hanno consentito di raccogliere gravi indizi di colpevolezza contro il libico. Così, per lui, è scattata la denuncia in stato di libertà. (ANSA)

