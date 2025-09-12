Turisti ebrei insultati e picchiati a Venezia, nordafricani espulsi

AGI – Una coppia di turisti ebrei è stata aggredita a Venezia da alcuni nordafricani al grido di “Free Palestine”. L’episodio sarebbe avvenuto nella notte tra il 7 e l’8 settembre, quando il gruppo ha notato l’abbigliamento tradizionale ortodosso della coppia (lui cittadino americano e la moglie israeliana) accerchiata e schiaffeggiata. Un componente del gruppo avrebbe anche aizzato contro i due il proprio cane rottweiler.

Provvedimenti contro gli aggressori

La questura di Venezia ha individuato, come responsabili del reato di minacce e percosse, tre aggressori della coppia. Per due di loro sono stati emessi altrettanti provvedimenti di espulsione: uno con accompagnamento alla frontiera e l’altro al Cpr di Bari. Per un terzo aggressore, essendo questo regolare, è stato emesso un foglio di via dal comune di Venezia. AGI.IT