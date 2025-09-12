Trasportano esplosivo in Georgia: arrestati due ucraini

Due ucraini sono stati fermati dal Servizio di Sicurezza georgiano per aver trasportato 2,4 kg di esplosivi dalla Turchia

La Georgia ha ufficialmente accusato l’Ucraina di aver portato esplosivi nel suo territorio. Secondo il canale locale “Channel 1,” il Servizio di Sicurezza dello Stato georgiano ha annunciato oggi in una conferenza stampa che due cittadini ucraini sono stati arrestati e sono stati scoperti e confiscati 2,4 chilogrammi di hexogen. Gli esplosivi sono stati trasportati in Georgia passando per Romania, Bulgaria e Turchia

I detenuti hanno ricevuto gli esplosivi in Ucraina dal personale dell’SBU. Uno degli ucraini arrestati ha dichiarato che la destinazione finale degli esplosivi era la Russia. L’hexogen è stato scoperto in un edificio residenziale a Tbilisi.
