Eurostat: 4,37 mln di ucraini rifugiati in UE, Italia seconda per aumento arrivi

BRUXELLES – A fine aprile 2026 il numero di cittadini fuggiti dall’Ucraina e presenti in Ue sotto lo status di protezione temporanea ammontava a 4,37 milioni di persone, con l’Italia che – rispetto ai dati di fine marzo – è il secondo paese dell’Unione che ha registrato il maggiore incremento di arrivi (7.020 persone, un +20,8% rispetto al mese precedente).

È quanto emerge dalle ultime pubblicazioni di Eurostat, che evidenziano allo stesso tempo come i paesi Ue che ospitano il maggior numero di beneficiari dello status di protezione temporanea siano la Germania (con 1.279.660 persone, il 29,3% del totale dei 27), seguita dalla Polonia (971.255 persone per una percentuale del 22,2) e la Repubblica Ceca (con 384.435 persone, per l’8,8%).

Tra i paesi Ue, invece, che hanno registrato un maggiore incremento di arrivi da marzo ad aprile 2026, meglio dell’Italia fa solo la Polonia, con 9.850 persone ucraine sul territorio che hanno lo status di protezione temporanea.

A fine aprile 2026, emerge infine dai dati Eurostat, i cittadini ucraini rappresentavano la quasi totalità dei beneficiari di protezione temporanea in Unione europea, con il dato che supera il 98,5%.ANSA