Tajani: “Io prezzolato da Israele? Accuse vergognose”

Durante l’informativa alla Camera su Gaza, il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani ha risposto alle dichiarazioni della senatrice M5s Alessandra Maiorino, che lo aveva definito un “influencer prezzolato da Israele”.

“Purtroppo al Senato un parlamentare, parlando a nome dell’opposizione, ha detto che io sono un ‘influencer prezzolato da Israele’. È un’accusa inaccettabile detta in diretta tv. ‘Prezzolato’ vuol dire ‘corrotto da uno Stato estero’ per compiere gli atti di ministro. È inaccettabile, una vergogna”, ha detto Tajani.

“Difendo il mio nome di uomo e ministro. Spero che il M5s prenda le distanze da questa affermazione: passino i manifesti Pd, ma accusarmi di esser corrotto non lo accetterò mai. Al mio onore ci tengo”, ha ribadito Tajani.

tgcom24.mediaset.it