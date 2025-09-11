‘Scritte antifasciste e transgender sulle munizioni del killer di Kirk’

Charlie Kirk, ucciso

Nelle munizioni usate dal killer di Charlie Kirk erano incise espressioni riconducibili all’ideologia antifascista e transgender

Lo riporta il Wall Street Journal citando alcune fonti, secondo le quali il fucile usato per la sparatoria è stato trovato nei boschi vicino all’università Utah Valley. L’arma era avvolta in un asciugamano con un bossolo ancora in canna. Nel caricatore c’erano ancora tre colpi non sparati, tutti con scritte incise. (ANSA).

“Charlie era un patriota che ha dedicato la sua vita alla causa del dibattito aperto e al Paese che amava così tanto, gli Stati Uniti d’America. Ha combattuto per la libertà, la democrazia, la giustizia e il popolo americano. È un martire per la verità e la libertà, e non c’è mai stato nessuno che sia stato così rispettato dai giovani.”

“La mia amministrazione troverà tutti coloro che hanno contribuito a questa atrocità e ad altre violenze politiche, comprese le organizzazioni che le finanziano e le sostengono.” Così il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump a Washington. The White House Fonte: Agenzia Vista

