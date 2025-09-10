Roma, straniera lancia escrementi sugli affreschi in Santa Maria degli Angeli

Paura per gli affreschi della Basilica Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, in piazza della Repubblica a Roma

Secondo quanto apprende l’Adnkronos, ieri mattina, in pieno Giubileo e tra i romani e i turisti all’interno, una donna è entrata nella chiesa nel cuore di Roma, disegnata da Michelangelo e riferimento per le più importanti celebrazioni istituzionali, e nelle immediatezze dell’altare, ha tirato fuori dallo zaino una busta contenente feci lanciandole contro alcuni affreschi

. “Fortunatamente sono state prese di mira opere relativamente più moderne, quelle ad altezza uomo, e comunque conservate dietro al plexiglass”, spiegano all’Adnkronos dalla Basilica. L’autrice del gesto, una 60enne austriaca senza fissa dimora, è stata identificata dai poliziotti chiamati sul posto e denunciata per danneggiamento di posti sacri e religiosi. (di Silvia Mancinelli)