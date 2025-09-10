Mosca: “Polonia diffonde miti per aggravare crisi ucraina”

La Russia accusa la Polonia di “diffondere miti” per “aumentare l’escalation” di quella che Mosca definisce “crisi ucraina”. Lo riporta la Tass citando un comunicato del ministero degli Esteri russo. “Il ministero della Difesa” russo – è la versione del governo di Mosca – “ha confermato inequivocabilmente che non vi erano piani per colpire obiettivi sul territorio della repubblica di Polonia e che l’autonomia di volo dei droni utilizzati nella suddetta distruzione delle imprese del complesso militare-industriale ucraino, che, secondo Varsavia, avrebbe attraversato il confine polacco, non supera i 700 chilometri”.

Mattarella: “Tensioni che ricordano il 1914”

“Quello che crea allarme è che ci si muove in un crinale in cui anche senza volerlo si può scivolare in un baratro di violenza incontrollata”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando da Lubiana nella prima tappa della sua visita in Slovenia. Il Capo dello Stato ha ricordato quanto avvenne nel 1914 con l’inizio della prima guerra mondiale spiegando che “l’imprudenza dei comportamenti provoca conseguenze anche se non sono scientemente volute”.

Il ministero della Difesa russo: “Pronti a consultarci con Polonia”

Il ministero della Difesa russo afferma di essere “pronto” a “consultazioni” con il ministero della Difesa polacco e sostiene che le forze armate del Cremlino non avessero obiettivi in territorio polacco. Lo riporta la Tass. tgcom24.mediaset.it