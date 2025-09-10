FT: “Trump ha chiesto a UE di imporre dazi al 100% su India e Cina”

Donald Trump ha chiesto all’Ue di imporre dazi fino al 100% su India e Cina nell’ambito di uno sforzo congiunto per aumentare la pressione sulla Russia affinché ponga fine alla sua guerra in Ucraina. Lo riferiscono tre funzionari informati al Financial Times.

Il presidente ha avanzato questa richiesta straordinaria dopo aver partecipato a un incontro tra alti funzionari Usa e dell’Ue, riuniti a Washington per discutere di come far pressione su Mosca.

Contemporaneamente, Donald Trump afferma che i colloqui commerciali tra Stati Uniti e India proseguono e che parlerà presto con il premier indiano Narendra Modi. “Sono lieto di annunciare che l’India e gli Stati Uniti stanno proseguendo i negoziati per superare le barriere commerciali tra le nostre due nazioni. Non vedo l’ora di parlare con il mio caro amico, il primo ministro Modi, nelle prossime settimane. Sono certo che non ci saranno difficoltà nel giungere a una conclusione positiva per entrambi i nostri grandi Paesi!”, ha scritto il presidente americano su Truth. https://tg24.sky.it/mondo