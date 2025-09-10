Francia, attacco con coltello in un liceo ad Antibes: due feriti

Un insegnante e un alunno sono rimasti feriti in un’aggressione con coltello nella scuola superiore di orticoltura di Antibes, nel dipartimento delle Alpi Marittime, nel sud della Francia. La polizia ha arrestato l’aggressore e i due feriti non sono in pericolo di vita.

Il fermato è un ex studente 18enne di nazionalità turca, già noto per problemi psichiatrici, nel 2024. Al momento dell’aggressione, il ragazzo indossava pantaloni mimetici e una maglietta nera.

Il ragazzo era stato dimesso dal ricovero obbligatorio a luglio per problemi di salute mentale, ha appreso Franceinfo da una fonte vicina al caso. I medici hanno stabilito che poteva andarsene. Da allora era. sotto sorveglianza giudiziaria.