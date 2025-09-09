Roma, due rapine in poche ore: arrestato 19enne tunisino

Due rapine in poche ore, armato di coltello. Un 19enne, originario della Tunisia e con precedenti, è stato arrestato dai carabinieri

Il cerchio si è chiuso su viale Palmiro Togliatti, all’altezza di piazzale Pino Pascali, dove un uomo ha chiesto aiuto a una pattuglia di carabinieri del nucleo radiomobile di Roma. Ai carabinieri ha riferito che, poco prima, era stato minacciato con un coltello e rapinato del borsello.

Il personale dell’Arma, raccolta la descrizione fornita dalla vittima, ha rintracciato poco dopo il presunto malvivente: con sé aveva una “lama” a serramanico e la refurtiva, che è stata riconsegnata al legittimo proprietario. Proprio in quei momenti si è avvicinato ai carabinieri un cittadino del Bangladesh, il quale ha riconosciuto il 19enne come autore di una rapina analoga subita nel pomeriggio.

Il ragazzo, al termine degli accertamenti, è stato arrestato in flagranza e accompagnato in caserma in attesa del rito direttissimo, con l’accusa di rapina aggravata.

