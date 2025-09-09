Milano, donna aggredita e rapinata: arrestato 17enne marocchino

L’aggressione in metro e la rapina, poi l’intervento del personale Atm e le manette da parte della polizia

Un ragazzino di 17 anni è stato arrestato dalla polizia nel mezzanino della metro M2 (la “verde”) di Cascina Gobba nel pomeriggio di domenica 7 settembre. Tutto è successo intorno alle 18.30 nel mezzanino della stazione quando il 17enne si è avvicinato a una donna di 58 anni, cittadina romena, e le ha strappato la collanina d’oro che aveva al collo.

Il giovane, cittadino marocchino, è poi scappato verso l’uscita ma è stato bloccato dal personale Atm. In contemporanea è scattata la chiamata al 112 e sul posto sono intervenuti i poliziotti del commissariato di Villa San Giovanni.

Il 17enne è stato arrestato e accompagnato nel carcere minorile Cesare Beccaria di Milano. La collana è stata restituita alla proprietaria.

