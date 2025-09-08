Free Reiner, un video per l’avv. Fuellmich

ImolaOggi EUROPA UE, News 2025, Vetrina

Free Reiner – Questo video del film maker Philippe Carillo, giornalista investigativo, raccoglie le dichiarazioni di tantisimi autorevoli personaggi in sostegno all’avv. Reiner Fuellmich, prigioniero politico del quale abbiamo parlato a lungo qui su ImolaOggi e nella trasmissione PIAZZA LIBERTA’.

Per una panoramica sul caso di Reiner, leggete: LA STORIA DEL DR. REINER FUELLMICH“, di Seba Terribilini
https://substack.com/@sebaterribilini/note/p-171341951

L’autore del video Philippe Carillo 
https://www.facebook.com/pcarillofilmmaker

Seba Terribilini – attivista e scrittrice
https://www.facebook.com/share/1KB7dX7ZFn/?mibextid=wwXIfr

Campagna donazioni

Givesendgo:
https://www.givesendgo.com/GBBX2

– Stripe (scorrere verso il basso):
https://icic.law/de/unterstuetzung/

Bonifici bancari:
Per i bonifici bancari diretti, specificare lo scopo e/o la causale della donazione (esempio: “per le spese legali del procedimento di difesa” o “donazione per uso discrezionale” o simili).

Le donazioni saranno utilizzate solo come specificato.
IBAN: DE44 8206 4088 0002 2241 86 BIC: GENODEF1ESA VR Bank Ihre Heimatbank e. G. Titolare del conto: Gisela Pelzer, Bebra, Germania (contabilità ICIC)

Non dimenticate di inviare lettere o cartoline a Reiner

JVA Bremervoerde
Dr. Reiner Fuellmich
Am Steinberg 75
D – 27432 Bremervoerde
Germania

NOTA BENE: a questo indirizzo possono essere inviate solo lettere o cartoline. Non è consentito inviare altro ad eccezione di francobolli.

Articoli correlati

Avv. Fuellmich presenta denuncia penale contro chi lo tiene in carcere

avvocato Reiner Fuellmich

Storia del dr. Reiner Fuellmich: persecuzione, abusi e scandalosa condanna

Reiner Fuellmich condannato. PIAZZA LIBERTA’, puntata di venerdì 25 aprile 2025

Reiner Fuellmich condannato. PIAZZA LIBERTA’, puntata di venerdì 25 aprile 2025

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *