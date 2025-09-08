Free Reiner, un video per l’avv. Fuellmich

Free Reiner – Questo video del film maker Philippe Carillo, giornalista investigativo, raccoglie le dichiarazioni di tantisimi autorevoli personaggi in sostegno all’avv. Reiner Fuellmich, prigioniero politico del quale abbiamo parlato a lungo qui su ImolaOggi e nella trasmissione PIAZZA LIBERTA’.
Per una panoramica sul caso di Reiner, leggete: “LA STORIA DEL DR. REINER FUELLMICH“, di Seba Terribilini
https://substack.com/@sebaterribilini/note/p-171341951
L’autore del video Philippe Carillo
https://www.facebook.com/pcarillofilmmaker
Seba Terribilini – attivista e scrittrice
https://www.facebook.com/share/1KB7dX7ZFn/?mibextid=wwXIfr
– Campagna donazioni
Givesendgo:
https://www.givesendgo.com/GBBX2
– Stripe (scorrere verso il basso):
https://icic.law/de/unterstuetzung/
– Bonifici bancari:
Per i bonifici bancari diretti, specificare lo scopo e/o la causale della donazione (esempio: “per le spese legali del procedimento di difesa” o “donazione per uso discrezionale” o simili).
Le donazioni saranno utilizzate solo come specificato.
IBAN: DE44 8206 4088 0002 2241 86 BIC: GENODEF1ESA VR Bank Ihre Heimatbank e. G. Titolare del conto: Gisela Pelzer, Bebra, Germania (contabilità ICIC)
– Non dimenticate di inviare lettere o cartoline a Reiner
JVA Bremervoerde
Dr. Reiner Fuellmich
Am Steinberg 75
D – 27432 Bremervoerde
Germania
NOTA BENE: a questo indirizzo possono essere inviate solo lettere o cartoline. Non è consentito inviare altro ad eccezione di francobolli.