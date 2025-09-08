Il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, ha dichiarato che Ucraina e Europa “stanno facendo tutto il possibile per attirare Washington nella loro orbita e imporre sanzioni” contro la Russia. Lo riporta l’agenzia di stampa russa Ria Novosti citando un’intervista rilascita da Peskov ad Aleksandr Yunashev.

Ucraina, Cremlino: nessuna sanzione ci farà cambiare posizione

“Nessuna sanzione potrà costringere la Federazione Russa a cambiare la sua posizione coerente”: lo ha dichiarato il portavoce di Putin, Dmitri Peskov ripreso dall’agenzia di stampa statale russa Ria Novosti. Ieri il presidente americano Donald Trump si è detto pronto a imporre nuove sanzioni alla Russia per l’invasione dell’Ucraina.

Zelensky: “Contiamo su una risposta forte degli Usa”

Volodymyr Zelensky ha dichiarato di aspettarsi una “forte risposta” dagli Stati Uniti, in seguito all massiccio attacco aereo russo che ha colpito l’Ucraina la scorsa notte. “È importante che i partner rispondano in modo completo a questo attacco. Contiamo su una forte risposta dagli Stati Uniti”, ha dichiarato il presidente ucraino.

