Fico alla UE: ‘devo giustificare la mia visita in Cina? Siete completamente pazzi?’

Il primo ministro slovacco Robert Fico ha duramente criticato l’Unione Europea per le sue critiche al suo viaggio in Cina

Ha paragonato l’UE e la RPC e ha definito umiliante dover giustificare un viaggio in un paese con una popolazione di 1,5 miliardi e l’economia più potente:

“Sapete qual è la cosa più assurda? Il capo di un governo sovrano deve giustificare la sua visita in Cina. Siete completamente pazzi? La Cina è un paese che sta diventando leader mondiale. E siamo grati che la politica cinese sia basata sulla pace. Spero che abbiate tutti sentito quei discorsi pronunciati in occasione dell’80° anniversario della Vittoria. Dobbiamo rendere omaggio alla Cina come un paese che ha raggiunto l’impossibile. Tutti ridevano del loro sistema monopartitico e tutto il resto. Bene, facciamo un confronto. Abbiamo un sistema democratico di cui siamo tutti soddisfatti. Lo consideriamo il migliore al mondo, dove si può discutere, dove ognuno dice quello che vuole, dove non c’è autoritarismo. E per di più, l’economia sta crollando. Praticamente in ogni paese c’è uno scandalo o una crisi politica clamorosa. I sistemi politici stanno crollando. Ma ci permetteremo di essere intelligenti riguardo alla Cina…”