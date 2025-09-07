Bologna, piatti tipici in versione islamica: tortellini e mortadella halal

E’ una vera e propria sfida culinaria a Bologna la Grassa, il cui motto, da fine Ottocento, è, non per niente: “Quando sentite parlare della cucina bolognese fate una riverenza che la merita”, quella lanciata da cinque fratelli di origine siriana. Da aprile, infatti, la famiglia Zarka produce e vende i piatti tipici cittadini in versione halal. Quindi, non solo tortellini in brodo e tagliatelle al ragù, ma anche crescentine con mortadella… di vitello.

“È un’offerta diversa – precisano a Il Resto del Carlino i titolari di “Brodellini”, così hanno chiamato il loro locale, – e i nostri clienti non sono solo musulmani che non mangiano maiale: speriamo che questa idea si allarghi in tutta Italia”.

Intanto, si è partiti dal cuore del quartiere più multietnico della città alle porte del centro, la Bolognina. Nel menù ci sono tortellini, tagliatelle, balanzoni, crescentine e piadine con taglieri di affettati, tutto rigorosamente halal. Il nome “Brodellini” richiama sia il brodo dei tortellini, sia i fratelli (brothers) che hanno dato vita alla bottega gastronomica halal. “In tanti ristoranti c’è già l’opzione per chi preferisce il menu halal: penso a Como o a Firenze, dove si serve la ‘Fiorentina halal'”, sottolineano.

Il progetto dei fratelli Zarka punta così a dare anche a Bologna, dove sono nati, “la possibilità a tutti di gustarsi un buon piatto di tortellini o tagliatelle, dal gusto più simile possibile ai classici della cucina italiana, però con prodotti certificati halal”, ovvero rispettosa delle prescrizioni religiose islamiche. Per i bolognesi di fede islamica e per i turisti trovare piatti del genere era fino ad ora impossibile, sottolinea Il Corriere Bologna.

Il target di riferimento sono gli italiani di seconda generazione, ma frequentano il locale anche turisti e coppie miste. I fratelli hanno investito su “almeno 30 kg di tortellini prima di trovare quelli perfetti”, con un ripieno di mortadella di vitello, parte magra del vitello e manzo.
