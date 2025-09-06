Turista italiana 18enne violentata in Albania

Una giovane turista italiana residente nel Veneziano è stata vittima di una violenza sessuale mentre si trovava su una spiaggia di Durazzo, in Albania

Il fatto è avvenuto alle prime luci dell’alba, intorno alle 5:25, quando la ragazza si trovava sui lettini di un albergo. Dopo aver sporto denuncia, la polizia locale ha identificato e arrestato in poche ore un uomo di 26 anni, già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati a furto e detenzione illegale di armi.

L’aggressione all’alba sulla spiaggia

Secondo quanto riportato dall’agenzia Ansa, l’aggressione sarebbe avvenuta intorno alle 05:25 del mattino. La giovane, di soli 18 anni, si trovava su una sdraio all’interno dell’area privata di un albergo della costa di Durazzo. È lì che sarebbe stata avvicinata da un uomo che l’avrebbe aggredita sessualmente. Non è chiaro, al momento, se i due si conoscessero né quali siano state le modalità esatte dell’approccio e della violenza. Le autorità mantengono il massimo riserbo sulla dinamica dei fatti.

La denuncia della giovane e l’identificazione del sospetto

Nonostante il trauma subito, la ragazza ha avuto la prontezza di denunciare immediatamente l’accaduto. La sua testimonianza ha permesso agli investigatori di avviare rapidamente le indagini. Attraverso una serie di accertamenti sul posto, la polizia albanese ha individuato il presunto autore della violenza nel giro di poche ore. Il lavoro delle forze dell’ordine è stato descritto come tempestivo ed efficace, anche se i dettagli dell’indagine non sono stati ancora resi pubblici.

