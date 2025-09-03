Milano, egiziano picchiato e rapinato: arrestati tre stranieri

Era seduto su una panchina e stava chiacchierando con un amico e un altro uomo. Ma la serata ha preso una piega inaspettata – e spiacevole – quando un gruppo di cinque sconosciuti si è avvicinato a loro e ha cominciato a insultarli. Nel mirino del gruppo è finito un uomo di origine egiziana che si è alzato e ha cercato di allontanarsi. Ma il gruppo l’ha seguito: qualcuno lo ha importunato ancora e gli ha chiesto una sigaretta. A quel punto è arrivato anche un pugno. In pieno viso.

È iniziata così intorno a mezzanotte di domenica 31 agosto un’aggressione sfociata in un violento furto in piazza Dergano, a Milano. In manette sono finiti tre giovani cittadini stranieri, arrestati dalla polizia per rapina aggravata in concorso.

Botte e un taglierino per rubargli il portafogli

Il branco, cinque persone in tutto due delle quali fuggite via e rimaste ignote, ha seguito la vittima. Uno degli aggressori, come ricostruito dall’uomo poi finito al pronto soccorso dell’ospedale Niguarda in codice verde, l’ha colpito con un pugno al volto mentre un altro uomo ha estratto da una tasca un taglierino. Un’arma che è servita solo a far puntare perché non sarebbe stata usata.

I rapinatori si sono fatti consegnare il portafogli dall’uomo e poi sono scappati via. Subito è scattata la segnalazione alla centrale operativa della questura e l’intervento di una volante della polizia che poco dopo, nei dintorni, ha rintracciato e arrestato tre dei cinque uomini coinvolti nell’aggressione. Il più giovane, un cittadino marocchino di 26 anni, è stato trovato dagli agenti su una panchina mentre faceva finta di dormire.

