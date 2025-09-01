Zelensky: “stiamo distruggendo l’occupante ogni giorno”

ImolaOggi EUROPA UE, News 2025

Volodymyr Zelensky

Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha annunciato su ‘X’ che ”sono stati pianificati nuovi attacchi in profondità” in Russia. Dopo un incontro con il generale ucraino Oleksandr Syrsky, Zelensky ha spiegato: “Le nostre forze e le nostre risorse sono pronte, continueremo le nostre operazioni attive esattamente come richiesto per la difesa dell’Ucraina”. Con Syrsky, ”abbiamo analizzato in dettaglio la situazione nella direzione di Zaporizhzhia e le intenzioni del nemico. Abbiamo anche analizzato la situazione nelle zone di confine delle regioni di Sumy e Kharkiv”.

In giornata Zelensky ha anche fornito un aggiornamento sugli scontri in corso a Pokrovsk: “Stiamo difendendo le nostre posizioni e la cosa più importante è che questa è la nostra difesa attiva, stiamo distruggendo l’occupante ogni giorno”. (La Russia ha conquistato almeno un quinto del territorio ucraino, ndr)

russia ucraina

In precedenza aveva spiegato che l’esercito russo sta “concentrando i suoi maggiori sforzi” a Pokrovsk, un polo logistico strategicamente importante nell’Ucraina orientale che un tempo era considerato il luogo più sicuro del Donbass. Zelensky ha affermato che la Russia sta subendo pesanti perdite nella zona e che, complessivamente, più di 290mila soldati russi sono stati uccisi o gravemente feriti nei combattimenti lungo la linea del fronte dall’inizio dell’anno: “La maggior parte di queste perdite è stata subita proprio nella regione di Donetsk, senza riuscire a raggiungere nessuno dei loro obiettivi strategici“.  ADNKRONOS

Articoli correlati

Volodymyr Zelensky

Incontro bilaterale, Zelensky: ‘Mosca decida entro lunedì’

Orban

Orban: “le minacce di Zelensky all’Ungheria non passeranno inosservate”

Zelensky non vuole pace

Trump contro Zelensky: “Un grande venditore”

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *