Trump chiede alle case farmaceutiche i dati sul “vaccino” Covid

ImolaOggi ESTERI, News 2025

Trump

Donald Trump ha invitato le aziende farmaceutiche a giustificare il successo dei loro farmaci destinati al trattamento del Covid, affermando che non vi è accordo sul fatto che i farmaci abbiano salvato vite umane.

“Con il CDC (Centers for Disease and Control) dilaniato da questa questione”, e dal disaccordo con il Segretario alla Salute Bobby Kennedy jr, “voglio la risposta, e la voglio subito”, ha scritto Trump sul suo social Truth. “Ho ricevuto informazioni da Pfizer e altri, che sono straordinarie, ma non sembrano mai mostrare quei risultati al pubblico”, ha aggiunto.  tgcom24.mediaset.it

Articoli correlati

Vaccinazioni

“Vaccini” Covid, Fda apre accesso a tutti ma solo con ricetta

Gilberto Pichetto

NITAG, Pichetto Fratin: ‘approccio scientifico deve prevalere’

Come non morire di ‘vaccini’?

Come non morire di ‘vaccini’? Basta distinguere la propaganda dall’informazione

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *