Milano, 18enne violentata mentre aspetta il treno: si cerca un nordafricano

Una 18enne ha denunciato di aver subito una violenza sessuale la notte tra sabato e domenica a San Zenone al Lambro, in provincia di Milano

La giovane stava aspettando il treno che la riportasse a casa dopo una serata passata con una parente quando è stata aggredita dalle spalle, trascinata in un boschetto vicino ai binari e violentata. L’uomo, da un primo identikit, probabilmente è di origine nord africana, aveva un jeans e una maglietta.

La vittima dopo l’aggressione ha chiamato il 118 ed è stata portata in ospedale dove è stata medicata e dove le è stato fatto il tampone che ha accertato la violenza sessuale. Allertati i carabinieri, hanno aperto subito un’indagine.

Gli investigatori sono a caccia del criminale. Come scrive La Repubblica, i. I militari, insieme ai colleghi della Sezione investigazioni scientifiche, hanno perlustrato gli interni e i dintorni della stazione di San Zenone al Lambro a caccia di indumenti, fazzoletti e oggetti che possano aver conservato tracce biologiche dell’aggressore. E hanno effettuato una prima mappatura delle telecamere della zona, dalle quali verranno scaricate le immagini della serata e della nottata, nella speranza di estrapolare la sequenza del passaggio dello stupratore sotto l’occhio elettronico.

