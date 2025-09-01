Imperia, crolla il soffitto… della Protezione Civile

“Forte preoccupazione e grande indignazione”. Così Uil Fpl Liguria e Uil Fpl Genova su quanto accaduto negli uffici della Protezione Civile della Regione Liguria in viale Matteotti ad Imperia, dove il crollo di una parte del soffitto ha rischiato di provocare una vera e propria tragedia.

“Solo per puro caso non si sono registrati feriti tra il personale presente negli uffici- dichiarano Milena Speranza e Marco Vannucci, rispettivamente segretaria generale Uil Fpl Liguria e segretario generale Uil Fpl Genova-. È inaccettabile che i lavoratori debbano correre rischi così gravi a causa della mancata manutenzione e della scarsa attenzione alla sicurezza dei luoghi di lavoro”.

Le segnalazioni “circa lo stato di degrado dei locali erano già state fatte da tempo, purtroppo nessuno è intervenuto con la necessaria tempestività. Nonostante le promesse di interventi e l’annuncio di un piano di ristrutturazione, l’avvio dei lavori è in forte ritardo, mentre le soluzioni provvisorie adottate, come il semplice utilizzo di teli di plastica per contenere le infiltrazioni, si sono dimostrate del tutto inadeguate peggiorando la situazione”.

La Uil Fpl chiede con urgenza l’intervento immediato delle autorità competenti per garantire la sicurezza dei lavoratori e la messa in sicurezza dello stabile, e una verifica straordinaria delle condizioni di tutte le sedi regionali. “È necessario agire subito, prima che episodi come quello odierno possano trasformarsi in tragedie irreparabili”, conclude.

di Agenzia DIRE