MELUZZI DOCET, ottava puntata

MELUZZI DOCET è la rubrica domenicale che abbiamo voluto dedicare al Grande Alessandro Meluzzi con l’auspicio che possa aiutarlo e con l’augurio che possa guarire quanto prima per tornare tra noi.

MELUZZI DOCET è una raccolta degli interventi fatti nel programma Piazza Libertà in cui il Professore è stato “compagno di viaggio” di Armando Manocchia, autore e conduttore del talk di informazione e approfondimento, con all’attivo centinaia di puntate e altrettanti autorevoli ospiti protagonisti del panorama politico, economico, culturale, sociale, nonché sanitario e giuridico.

I Pronto Soccorso degli ospedali sono diventati territori ostili

PIAZZA LIBERTA’, intervento del prof. Alessandro Meluzzi – medico, psichiatra, criminologo, scrittore – estratto dalla puntata di sabato 11 novembre 2023 su Byoblu

I Pronto soccorso degli ospedali sono diventati, anzichè luoghi di accoglienza e di lenimento del dolore, dei territori ostili ai quali le persone, purtroppo, si rivolgono sempre con maggiore paura, accettando persino i rischi di una patologia acuta, pur di non entrare in questo tunnel distopico. E’ un clima che è stato artificialmente creato e che viene mantenuto “contra legem”.

