IMMARCESCIBILE DISTOPIA

PIAZZA LIBERTA’ – puntata di sabato 11 novembre 2023

OSPITI DI Armando Manocchia:

1) Ines Buonora – già avvocato del Foro di Torino, mediatrice familiare – parla di abusi e soprusi subiti in prima persona;

2) Alessio Fortunati – Phd biologo molecolare, scrittore genetista, dottorato in forest ecology, già ricercatore CNR – ci racconta la vicenda della scomparsa di un delicato documento scientifico che metteva in discussione i vantaggi del cartello farmaceutico;

3) Alessandro Meluzzi – medico psichiatra, criminologo, scrittore;

4) Silvia Guerini – saggista, attivista, esperta di controllo sociale – ci parla de: I figli della macchina. Biotecnologie. Riproduzione artificiale ed Eugenetica che è il libro scritto da AA.VV.

