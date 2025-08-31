Cremlino: ‘europei guerrafondai’

ROMA, 31 AGO – “Gli sforzi del presidente Usa per riportare il processo (di risoluzione della crisi ucraina) su un binario pacifico sono difficili da sopravvalutare. E siamo grati per questi sforzi”: lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino Dmitrij Peskov in un’intervista ai giornalisti di VGTRK.

“I guerrafondai europei – ha aggiunto – persistono semplicemente nei loro attacchi, il che è in netto contrasto con l’atteggiamento dei presidenti russo e statunitense Vladimir Putin e Donald Trump”. (ANSA)

► Kallas: ‘usare Fondo della Pace UE per acquistare armi Usa da donare a Kiev’

(si tratterebbe di oltre 6 miliardi)