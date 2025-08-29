Kallas: ‘usare Fondo della Pace UE per armi a Kiev’

Kaja Kallas

COPENAGHEN, 29 AGO – Il Fondo Europeo per la Pace può “dare finanziamenti per l’iniziativa” della Nato Purl (ovvero l’acquisto prioritario di armi made in Usa richieste da Kiev) e dunque si deve “sbloccare la situazione”. Lo ha detto l’alto rappresentante Ue Kaja Kallas al termine dell’informale difesa, precisando che sono state date diverse opzioni all’Ungheria, come gli opt-out in stile Nato, per togliere il veto. In tutto sono 6,6 miliardi di euro i fondi bloccati. “Questi finanziamenti potrebbero fare la differenza”, ha aggiunto. (ANSA)

