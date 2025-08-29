UE, Kallas: ‘valutiamo di inviare addestratori militari in Ucraina’

Kallas (Ue): “Discutiamo se inviare subito gli addestratori Ue”

“Oggi discuteremo della modifica ai mandati delle missioni europee per l’Ucraina, quella civile e di addestramento militare. In questo quadro possiamo discutere quanto appetito ci sia per addestrare i militari ucraini nella parte occidentale del Paese prima che la tregua sia concordata”. Lo ha detto l’Alto rappresentante Ue Kaja Kallas arrivando al consiglio informale Difesa di Copenaghen. “Il dibattito sulle garanzie di sicurezza è per il ‘day after’ ma, se si guarda a quello che fa Putin, non è vicino”, ha aggiunto.

Kallas (Ue): “Putin si beffa degli sforzi di pace, sanzioni”

“Questi attacchi mostrano che Vladimir Putin si fa beffe di tutti gli sforzi di pace e che la Russia capisce solo la pressione”. Lo ha detto l’alto rappresentante Ue Kaja Kallas arrivando al consiglio informale Difesa di Copenaghen. “Stiamo lavorando al 19esimo pacchetto di misure, ci sono molte opzioni sul tavolo, ma quello che farebbe più effetto sarebbe colpire l’energia, bloccare l’accesso al capitale e sanzioni secondarie”, ha spiegato. “Le discussioni sono in corso ma tutti capiscono che la sola cosa che funziona è la pressione”.  tgcom24.mediaset.it

