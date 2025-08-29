Ubriaco al lavoro, nordafricano minaccia collega con un coltello

Era ubriaco e ha iniziato a minacciare il collega con un coltello. Alla base di tutto ci sarebbe una banale lite sul lavoro

Momenti di paura a Piombino, in provincia di Livorno. In un locale della cittadina toscana la polizia è dovuta intervenire per evitare il peggio. Un 44enne di origine nordafricana è stato denunciato per minaccia aggravata e resistenza a pubblico ufficiale.

Nella notte di mercoledì 27 agosto, le volanti del commissariato di Piombino sono intervenute in un ristorante di una struttura ricettiva della zona poiché l’uomo, in stato di alterazione psico-fisica dovuta al consumo di bevande alcoliche, stava minacciando con un coltello il maitre del ristorante nel quale lavorava.

Alla base del gesto dello straniero sembrerebbe che ci sia stato un diverbio legato al modo di lavorare. Il 44enne è stato prontamente fermato e successivamente deferito all’autorità giudiziaria.

