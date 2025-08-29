Amico di Luxuria rapinato con coltello alla gola da due africani

Una mattinata serena, preludio a qualche giorno di vacanza sul Gargano, si è trasformata in un incubo per Mauro Soccio, originario di San Severo

Intorno alle 11.15, in via Monte Sabotino a Foggia, nei pressi della stazione ferroviaria, l’uomo stava attendendo l’arrivo di Vladimir Luxuria con cui avrebbe dovuto raggiungere la località turistica. Dopo aver parcheggiato la sua auto e pagato regolarmente la sosta tariffata, appena ritornato verso l’auto per lasciare il ticket, gli si sono avvicinati due uomini africani. Uno di loro, con un gesto fulmineo, gli ha puntato un coltello alla gola, mentre l’altro gli ha sottratto le valigie che contenevano tutto il necessario per la vacanza.

Immobilizzato dalla paura e consapevole del pericolo, Mauro non ha potuto fare altro che subire inerme la rapina, mentre i due malviventi si dileguavano rapidamente. Ancora sotto shock, pochi minuti dopo ha chiamato le forze dell’ordine per denunciare quanto accaduto.

L’episodio, avvenuto in pieno giorno in una strada trafficata e centrale, ha generato forte preoccupazione nella comunità, anche per l’audacia con cui è stato compiuto.

Vladimir Luxuria, che lo attendeva per la partenza, ha commentato con amarezza la vicenda: “È sconcertante che una rapina così violenta avvenga alle undici del mattino, in una zona di passaggio. Il degrado e la criminalità stanno diventando un problema sempre più evidente, soprattutto nelle aree intorno alla stazione di Foggia”.

