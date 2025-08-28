Micheal Ward in tribunale, l’attore accusato di stupro e aggressione sessuale

Le accuse hanno scosso il mondo dello spettacolo britannico, dove Ward è considerato uno degli attori emergenti più promettenti

Micheal Ward, attore britannico vincitore del premio Bafta e noto per il suo ruolo nella serie ‘Top Boy’, è comparso in tribunale con gravi accuse di violenza sessuale. Ward, 27 anni, è stato chiamato a rispondere oggi davanti al Thames Magistrates’ Court di Londra per un’udienza preliminare. L’attore, originario della Giamaica e residente a Cheshunt, nell’Hertfordshire, è accusato di due capi d’imputazione per stupro e tre per aggressione sessuale nei confronti di una sola donna. I fatti contestati risalirebbero a gennaio 2023, secondo quanto riferito dalla polizia metropolitana di Londra (Met Police).

Durante la breve udienza, Ward ha confermato il proprio nome, indirizzo e data di nascita, come riferisce la Bbc. Il tribunale ha disposto la libertà su cauzione in attesa della prossima udienza, fissata per il 25 settembre presso la Snaresbrook Crown Court. L’attore non ha ancora formalmente presentato una dichiarazione di colpevolezza o innocenza, ma ha già respinto con fermezza ogni accusa.

In una dichiarazione rilasciata a luglio, dopo la formalizzazione dei capi d’accusa, Ward ha affermato di aver “cooperato pienamente con la polizia fin dall’inizio dell’indagine” e di “avere piena fiducia che l’inchiesta dimostrerà la sua innocenza”. ADNKRONOS – foto AP