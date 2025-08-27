Immigrazione clandestina, Meloni: ‘né giudici né burocrati ci fermeranno’

Giorgia Meloni ha parlato al meeting di Rimini fra gli applausi anche del contrasto all’immigrazione, assicurando che “L’immigrazione regolare può rappresentare una ricchezza ma quella irregolare e incontrollata è un danno per qualsiasi società. Non ci interessa avere manodopora a basso costo ma combattere le cause profonde che spingono troppi giovani a pagare trafficanti senza scrupoli per affrontare viaggi potenzialmente letali alla ricerca di una vita migliore che quasi mai le nostre società riescono a garantire”.

Quelle del governo dice Meloni sono scelte che hanno portato ad abbattere drasticamente gli ingressi irregolari ma soprattutto ridurre il numero di morti in mare, ha detto Meloni “ed è questo il risultato che più deve renderci orgogliosi perché non c’è niente di più importante che salvare una vita umana e strapparla agli artigli dei trafficanti”.

Per la premier, “ogni tentativo di impedirci di governare questo fenomeno sarà rispedito al mittente, non c’è giudice politico o burocrate che possa impedirci di far rispettare la legge, salvare vite umane e combattere gli schiavisti del terzo millennio”. ASKANEWS