Merz: “Putin incontri Zelensky o nuove sanzioni”

BERLINO, 26 AGO – “Zelensky ha chiarito si esser pronto a sedersi al tavolo con Putin già nei prossimi giorni. Adesso tocca a Mosca. Se il presidente russo ha seriamente intenzione di mettere fine alle uccisioni, accolga l’offerta”.

Lo ha detto il cancelliere tedesco Friedrich Merz, in cancelleria a Berlino, in una conferenza stampa bilaterale con l’omologo canadese Mark Carney.

“In caso contrario si dovrà esercitare nuova pressione sulla Russia. Per questa eventualità in Europa stiamo già lavorando a un altro pacchetto di sanzioni e da parte americana non sono esclusi dazi punitivi”, ha aggiunto. (ANSA)